Biden Ve Trump Beyaz Saray’da Buluşacak

TOPLANTI TARİHİ VE YERİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı açıklamada, “Başkan Biden’ın daveti üzerine Biden ve seçilmiş Başkan Trump 13 Kasım’da 11.00’de Oval Ofis’te bir araya gelecekler.” ifadelerini kullandı. Bu önemli buluşma, Beyaz Saray’da gerçekleşecek.

DETAYLAR İLERLEYEN GÜNLERDE AÇIKLANACAK

Sözcü Jean-Pierre, bu toplantıya dair detayların gelecek günlerde kamuoyuna duyurulacağını belirtti. Böylece, üyeler ve medya toplantının gündemini öğrenme imkanına sahip olacak. Toplantının içeriği ve hedefleri hakkında daha fazla bilgi verilmesi bekleniyor.