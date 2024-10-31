Biden Yemin Törenine Kesinlikle Katılacak

BAŞKANLIK SEÇİMİ AÇIKLAMASI

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, 5 Kasım’daki başkanlık seçimleriyle ilgili günlük basın brifinginde açıklamalarda bulundu. Jean-Pierre, Başkan Biden’ın, seçilen galip kim olursa olsun, onun yemin törenine katılacağını ifade etti. Biden’ın iktidarın barışçıl bir şekilde devredilmesine inandığını vurgulayan Jean-Pierre, “Yemin törenine katılma, orada bulunma, düzenli olarak yapılan şey, tarihi bir sürecin parçası. Kendisi de kesinlikle bu sürece katılacak” diye konuştu.

TRUMP’IN YEMİN TÖRENİNE KATILMAMASI

Eski Başkan Donald Trump, geleneksel uygulamanın dışına çıkmıştı ve Ocak 2021’de Biden’ın yemin törenine katılmamıştı. Bu durum, başkanlık geçiş sürecini etkilemesi açısından dikkat çekici bir durum oluşturuyor.