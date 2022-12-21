Biden, Zelenskiy ile görüşecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin, ülkesindeki savaşın başlangıcından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini bugün ABD’ye gerçekleştireceği açıklandı.

ABD basınında yer alan bilgilere göre, Zelenskiy’nin 21 Aralık Çarşamba günü (bugün) ABD Kongresi’nin ortak oturumuna katılmak üzere Washington’a gelmesi ve ABD Başkanı Joe Biden ile de Beyaz Saray’da görüşmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili kaynaklar ise ziyaretin teyit edilmediğini ve güvenlik koşullarına bağlı olacağını söyledi.

Öte yandan, Beyaz Saray’ın yarın Ukrayna’ya yapılacak askeri yardımın içeriğini duyurması bekleniyordu. Bu yardımların Patriot hava savunma sistemlerini kapsayıp kapsamayacağı ise merak konusuydu.