Biden’a büyük şok! Telefon kayıtları sızdırıldı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın Hunter Biden’a ait telefon verileri ve fotoğraflar internete sızdırıldı.

Sızdırılan veriler arasında Hunter Biden’ın yaşı küçük kız çocuklarıyla uygunsuz fotoğrafları, babasınını pedofili Peter adıyla kaydettiği, uyuşturucu madde ve silah kullanımıyla ilgili yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Bunların yanı sıra Hunter Biden’ın beş aylık bir süre içerisinde eskortlara 30 bin dolar ödeme yaptığı ve ödemelerini sağlık harcaması olarak gösterdiği ortaya çıktı. Yetkililer, ABD Başkanı’nın büyük oğluna karşıfederal fuhuş suçları davası açabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a ait olduğu iddia edilen telefon verileri ve fotoğraflar internete sızdırıldı.

ABD’de anonim kullanıcılardan oluşan “4chan” adlı internet sitesinin kullanıcıları, Hunter Biden’ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad’inden veri sızdırdıklarını iddia etti.

Ayrıca, Biden’ın büyük oğlu Hunter Biden’ın beş aylık bir süre içinde eskortlara 30 bin dolar harcadığını gösteren belgeler, metinler ve görüntüler sızdırıldı. ABD’li savcıların Hunter Biden’a karşı federal fuhuş suçları davası açabileceği belirtildi.

Belgelere göre, ABD Başkanı’nın oğlu, işlemleri bankalar tarafından şüpheli faaliyet nedeniyle engellenen Ukraynalı bir kadına çek yazdı.

Hunter Biden’ın iPhone’undaki fotoğraflar aynı zamanda, 20 yaşından küçük eskortlarla ‘kız arkadaş deneyimi’ sunan bir eskort web sitesine yazdığı el yazısı çekleri gösterdi. Biden’ın bu çekleri tıbbi hizmet kılığına uydurduğu görüldü.

Ayrıca videolar ve resimler, Hunter Biden’ın eskortları eyalet sınırları üzerinden taşıdığını ortaya koydu. Yetkililer, bu durumun da potansiyel olarak federal bir suç sayılabileceğini belirtti.

Hunter Biden, ayrıca eskort bulmak için kullandığı Moreva adlı uygulamaya da yüklü miktarda para gönderdi.

Hunter’ın Moreva ile mesajlaşmalarının, onu Los Angeles, New York, Boston, Miami, Washington DC, Chicago, Londra ve New York’ta müşterilere “kız arkadaş deneyimi” yaşatabilecek “modellerin” reklamını yapan UberGFE adlı bir web sitesine yönlendirdiği belirtildi.