Biden’a şok! Görevi bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın kişisel yardımcısı Stephen Goepfert görevi bıraktı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın kişisel yardımcısı Stephen Goepfert, Ulaştırma Bakanlığı’ndaki işi için hafta sonu Beyaz Saray’dan ayrılacak.

2020 başkanlık kampanyasının ilk günlerinden bu yana Biden’la çalışan Goepfert, genelde fotoğraflarda başkanın yanında görüntüleniyor.

Biden yaptığı açıklamada, “Kampanya döneminden Beyaz Saray’a kadar Stephen Goepfert hep yanımdaydı” dedi.

“Büyük, küçük ve olağanüstü anlarda, herkesin güvendiği ve her zaman sorumluluklarını yerine getiren güvenilir ve sadık bir sırdaş oldu. Jill ve ben Stephen’ı özleyeceğiz fakat kariyeri kamu hizmetinde devam ederken Biden-Harris yönetimindeki yeni rolünde Amerikan halkına hizmet etmeyi sürdüreceği için gurur duyuyoruz.”

Goepfert’in yerini Beyaz Saray Resepsiyonisti Jacob Spreyer alacak. Amerikan başkanının kişisel asistanı, başkanlık kürsüsünde konuşmaları planlamak veya ilgili notları vermek için neredeyse her zaman başkanın yanında bulunur. Başkanlık asistanı, yurtdışındaki ve yurtiçindeki tüm gezilerde başkana eşlik eder.

Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Ron Klain, “Yıllar boyunca birçok başkanlık asistanıyla çalıştım ve tanıştım, Stephen en iyisiydi” dedi.

“Bu zor ve meşakkatli bir iş ve hiç kimse onun sahip olduğu yetkinlik, nezaket ve sıcaklıkla bunu yapmadı.”

Kovid-19 pandemisi sırasında Goepfert, Zoom görüşmeleri ve röportajları ayarlamak için çoğu gün fiziksel olarak Biden’ın yanında olan tek yardımcıydı.

Biden’ın yardımcısı ve danışmanı Steve Richetti, “Başkanın mahremiyetinin ve kamu görevlerinin bulunduğu yerin tam sınırındasınız, doğru dokunuşa ve doğru becerilere sahip olmalısınız” dedi.

Stephen, Başkan’ın gün boyunca yaptığı her şeyi yönlendirmesine yardımcı olma kabiliyetine ve gerekli hevese sahip. Bu da kritik bir rol.

Goepfert aynı zamanda bu rolü üstlenen ilk açık kimlikli geydi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, “Her kesimin temsil edilmesi mühim ve bu Biden için çok önemli” dedi.