Biden’dan açıklama geldi! F-16 satışı yapılacak mı?

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı verilmeyeceğini açıkladı.

Ukrayna’ya tank, silah ve mühimmat gibi askeri desteğin ardından “Ukrayna’ya F-16 savaş uçakları verilecek mi?” sorusu ABD Başkanı Biden’a yöneltildi. Biden, F-16’ların Ukrayna’ya verilmeyeceğini açıkladı. Fransa’dan ise ABD’nin aksine, “Ukrayna’ya savaş uçağı gönderilmesinin seçenek dışı olmadığı” açıklaması geldi.

ABD ve Almanya başta olmak üzere Batı, Ukrayna’ya tank gönderme kararı aldı.

Ukrayna, tankların ardından ABD’den, F-16 tipi savaş uçakları isteyeceklerini açıkladı.

Konu, ABD Başkanı Biden’a soruldu. Biden, “ABD, Ukrayna’ya F-16 verecek mi?” sorusuna “Hayır” yanıtını verdi.

Macron: Ukrayna’ya savaş uçağı gönderilmesi seçenek dışı değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan ise “Ukrayna’ya savaş uçağı gönderilmesi seçenek dışı değil” açıklaması geldi.

Macron, Rus topraklarında kullanılmaması ve Fransız ordusunun gücünü zayıflatmaması durumunda, Ukrayna’ya savaş uçağı verilebileceğine işaret etti.

Zelenskiy, Mikolayiv’i ziyaret etti

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin güneyindeki Mikolayiv’i ziyaret etti.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile bir araya geldi. Zelenskiy, tahıl girişimini Mıkolayiv bölgesi limanlarına kadar genişletmek istediklerini belirtti.

Johnson, Putin’in savaştan önce kendisini tehdit ettiğini öne sürdü

İngiltere’nin eski başbakanı Boris Johnson’dan ise dikkati çeken bir iddia geldi.

Johnson, Rusya Devlet Başkanı Putin’in, savaştan günler önce telefon görüşmesinde kendisini füze saldırısı ile tehdit ettiğini öne sürdü.

“Bir noktada beni tehdit etti, ‘Boris seni incitmek istemiyorum ama füzeyle bu sadece bir dakika sürer’ dedi.”

Kremlin tehdit iddiasını yalanladı

Ancak Johnson’ın bu açıklamasına Kremlin’den yalanlama geldi.

Kremlin ayrıca, NATO’nun olaylara giderek daha çok müdahil olduğunu ve Kiev’e sağladığı silahlarla gerilimi tırmandırdığını savundu.