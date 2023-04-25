Biden’dan adaylık açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, gelecek yıl gerçekleştirilecek seçimlerde aday olacağını duyurdu.

Joe Biden’ın 2024 yılında yapılacak olan seçim çalışmalarına resmen başladı. ABD Başkanı Twitter hesabı üzerinden 3 dakikalık bir video yayınladı. Söz konusu video Biden seçildikten sonra Kongre Binası’nın basılmasıyla başlıyor.

Yayınlanan kampanya videosunda Biden bizzat konuştu. Videonun içeriğinde ise kürtaj hakları, demokrasinin savunulması, oy verme hakkı ve sosyal güvenlik ağı gibi önemli konular yer aldı.