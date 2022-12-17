Biden’dan Afrikalı liderlere: Size çöküp yemeğinizi yiyeceğim

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın Afrikalı liderlere yaptığı espri gündem yarattı.

Geçtiğimiz çarşamba günü Beyaz Saray’da Afrikalı liderleri ağırlayan ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı bir espriyle gündeme oturdu. Biden Afrikalı liderlere “Size çöküp yemeğinizi yiyeceğim” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Afrikalı liderlere yaptığı “Fakir” esprisi gündem oldu.

Biden, Çarşamba günü Beyaz Saray’da düzenlenen resepsiyonda Afrikalı liderleri ağırladı.

Biden, söz konusu zirvede “Bu zirve için Washington’a gelmenizden memnuniyet duyuyorum. Beni davet ettiğinizde bazılarınıza ‘Ne istediğinize dikkat edin çünkü çıkıp gelebilirim’ demiştim. Fakir akrabalar daima gelir. Zenginlerse uğramaz. Fakir olan gelip yemeğinizi yer ve kalması gerekenden daha uzun süre kalır. Her birinizi ülkelerinizde ziyaret etmeye can atıyorum” diye konuştu.

Biden’ın o sözleri sosyal medyada gündem oldu.