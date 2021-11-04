Biden’dan aşı açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, corona virüs aşısının çocuklara da yapılması kararını değerlendirdi.

Biden, “Bunlar noktalar arasında ebeveynlerin bildiği ve güvendiği yerler olan, yerel eczaneler, çocuk ve aile doktorları ile çocuk hastaneleri bulunuyor. Aşı merkezlerinin çoğu, ebeveynlerin çocuklarını işten ve okuldan sonra aşı yaptırmaya götürebilmeleri için geceleri ve hafta sonları zaman sunacak” dedi.

Ayrıca Biden, yönetiminin okullara aşı getirmek için valiler, belediye başkanları ve yerel okul müdürleriyle birlikte çalıştığını da belirterek, “Bugün itibariyle, ülke çapındaki okul bölgelerinde 6 binden fazla okul kliniği planlandı” ifadelerini kaydetti.

“Bu aşıları kolayca ulaşılabilir hale getirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız”

Yönetimin, Covid-19 aşılarını “yüzlerce toplum sağlığı merkezinde, kırsal sağlık kliniklerinde, binlerce eczanede ve okulda en çok etkilenen topluluklarda” kullanıma sunmayı planladığını bildiren Başkan Biden, “insanların bulunduğu bölgelere ulaşmak için” mobil sağlık birimleri göndereceklerinin atını çizdi. Biden, “Sonuç olarak, çocuklarımızı aşılamak için aylardır plan yapıyor ve hazırlanıyoruz. Programımız bu hafta hızlanacak ve her gün daha fazla aşı dozu sevk edilecek, böylece önümüzdeki haftaya kadar bu planı tam olarak çalışır hale getirilebiliriz. Bu aşıları kolayca ulaşılabilir hale getirmek ve aşı olmanın önemi konusunda farkındalık oluşturmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yani 5 yaş ve üzeri çocukları olan anne babalar, lütfen çocuklarınıza aşılarını yaptırın. Çünkü olay şu. Bu ülkedeki vakaların dörtte birini çocuklar oluşturuyor ve nadiren de olsa çocuklar Covid-19’dan çok ağır hasta olabiliyor. Bazıları ise hastaneye kaldırılıyor” ifadelerini kullandı.