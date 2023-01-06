Biden’dan ateşkes açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya’nın ateşkes ilan etmesine dair konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ortodoksların Noel dönemi olan 6-7 Ocak tarihlerinde ilan ettiği 36 saatlik ateşkes ilanına dair açıklamalarda bulundu. Biden, “Putin’in söylediği herhangi bir şeye yanıt vermek konu-sunda isteksizim. Bunu ilginç buldum. 25’inde ve yılbaşında hastaneleri, kreşleri ve kiliseleri bombalamaya hazırdı. Sanırım biraz nefes almaya çalışıyor” dedi.

Putin, Rusya Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’in çağrısına uyarak, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’ya 6 Ocak 12.00’den 7 Ocak 00.00’a kadar iki ülke arasındaki tüm çatışma noktalarında ateşkes ilan etmesi tali-matı vermişti.

ABD Başkanı Joe Biden’ın 6 Ocak 2021’de düzenlenen kanlı Kongre baskınının yıldönümünde Beyaz Saray’da düzenlenecek tören ile 12 kişiye ABD’nin en yüksek ikinci sivil madalyası olan Başkanlık Yurttaş Madalyası vereceği açıklandı.

ABD’de eski Başkan Donald Trump’ın destekçileri tarafından 6 Ocak 2021’de düzenlenen kanlı Kongre baskınının 2’nci yıldönümünde ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’da düzenlenecek tören ile birçok kişiye ABD’nin en yüksek ikinci sivil madalyası olan Başkanlık Yurttaş Madalyası vereceği açıklandı. Madalyanın aralarında kolluk kuvvetleri, seçim görevlileri, eyalet ve yerel yetkililer bulunan toplan 12 kişiye verileceği ifade edildi. Madalya verilecek isimler arasında, 2020 seçim sonuçları konusunda baskılara direnen eski Arizona Meclis Başkanı Rusty Bowers ve Michigan Eyalet Sekreteri Jocelyn Benson, üyeler tahliye edilirken isyancıları Senato katından uzaklaştıran Kongre Binası’nda görevli polis memuru Eugene Goodman, Georgia seçim görevlisi Ruby Freeman yer alıyor.

Temsilciler Meclisi’nde kurulan 6 Ocak Soruşturma Komitesi, 19 Aralık’ta Trump’a 4 suçlama yöneltmişti. Komite, federal savcılardan Trump’ı baskın nedeniyle Kongre’nin resmi sürecini engelleme, komplo kurmak, yanlış beyanda bulunmak ve ayaklanma ile suçlamalarını tavsiye etmişti.

Baskın ile ilgili kendi soruşturmasını yürüten Adalet Bakanlığı’nın yakın zamanda yayınladığı bir rapora göre ise, bugüne kadar yaklaşık 900 kişi isyana katılmakla suçlandı ve yaklaşık 470’i suçunu kabul etti.

Kongre baskınında 5 kişi hayatını kaybetmiş, 140’tan fazla kişi de yaralanmıştı.

BİDEN’IN YASA DIŞI GÖÇ İLE MÜCADELEDE YENİ PLANI

ABD Başkanı Joe Biden, Güney ve Orta Amerika ülkelerinden ABD’ye yasa dışı yollarla yapılan göçmenliği önlemek üzere, belirli 4 ülkeden her ay en fazla 30 bine kadar göçmen kabul edileceğini duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’dan yaptığı duyuruyla, ABD’nin sınır güvenliğini korumak ve yasa dışı göçle mücadele etmek amacıyla güvenlik önlemlerini artırdığını söyledi. Biden, Venezuela, Küba, Nikaragua ve Haiti’den ABD’ye gelen göçmenleri kapsayacak bir “şartlı tahliye” programıyla ülkenin sınır güvenliğini ve yasal göçmenliğin sağlanmasının amaçlandığını belirtti. Biden yeni düzenlemeyle, Küba, Nikaragua, Haiti ve Venezuela’dan her ay en fazla 30 bine kadar göçmenin kabul edileceğini aktarırken, “Geçtiğimiz birkaç yılda binlerce insan Küba, Nikaragua ve Venezuela dahil olmak üzere Orta, Güney Amerika ve Karayip ülkelerinden kaçarak ABD’ye geldi. Önceki yönetim ‘Article 42’ adlı yasa ile bununla başa çıkmaya çalıştı ancak sınırı geçen insanlar sınır dışı edildikten sonra yeniden ABD’ye girdi. Yönetimim, şu anda elimizde bulunan araçları kullanarak sınırda işleri daha iyi hale getirmek için çalışacak. Bugün yönetimim, yasal hakkı olmadan ABD’ye gelmeye çalışanlara yönelik yaptırımları sıkılaştırmak ve daha hızlı bir süreç başlatmak için birçok adım atıyor. Bugün, bu ülkelerden ABD’ye ayda 30 bin kişinin kabul edileceğini duyuruyorum” şeklinde konuştu.

ABD’nin yasa dışı göçü önleme doğrultusunda, Meksika hükümetiyle birlikte çalıştığını da söyleyen Biden ayrıca, “şartlı tahliye” programının işleyiş şekli kapsamında göçmen olmak isteyenlerin bir sponsor sahibi olması gerektiğini de sözlerine ekledi. Biden, “Buraya gelmeniz için ABD’de yasal bir sponsorunuz olmalıdır. Kişinin sıkı kontrollerden geçmesi ve başvurusunu ABD dışından yapması gerekir. Yasa dışı yollardan ABD’ye geçiş yapan kişiler bu program için uygun değildir” ifadelerini kullandı.

Biden, başvuruları onaylanan göçmenlerin ABD’ye girerken, ülkeye girişlerini ibraz etmek için telefonlarda bulunan bir uygulamaya sahip olmaları gerektiğini de belirtti. Biden, bunun sınırdaki yığılma ve trafiği azaltacağını da aktardı.

Biden yönetiminin yeni düzenlemesine göre, Nikaragua, Haiti, Venezuela ve Küba’dan ABD’ye gelen sığınmacılar 2 yıla kadar ABD’de ikamet ve çalışma hakkına sahip olacak. ABD’ye izinsiz girmeye çalışan ve ülkede kalmak için yasal bir dayanağı olmayan kişiler ise hızlandırılmış sınır dışı edilmeye ve 5 yıla kadar cezai yaptırımlara tabi olacak.