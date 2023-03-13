Biden’dan batan bankalar için açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, ülkesinde yaşanan kriz ve batan bankalar hakkında konuştu.

ABD Başkanı Joe Biden, batan bankalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, ABD’li vergi mükelleflerinin zarar görmeyeceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, batan bankalara ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı: FDIC SVP ve Signature Bank’ın varlıklarının kontrollerini eline aldı.

Yönetimin çabuk harekete geçmesi Amerikalılara ABD bankacılık sisteminin güvenli olduğu konusunda güven vermeli. Amerikalı vergi mükellefleri için zarar ortaya çıkmayacak.

SVB ve Signature Bank için para sigorta fonları ücretlerinden gelecek. Bankalardaki yatırımcılar korunmayacak, hiç kimse kanunların üzerinde değil.

Böyle durumların yeniden yaşanmasını engellemeliyiz. Kongre’den ve regülatörlerden bankacılık kurallarının güçlendirilmesini isteyeceğim. Bununla yetinmeyeceğiz, ne gerekiyorsa yapacağız. Alaska’daki Willow petrol projesini onayladık.