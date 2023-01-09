Biden’dan bir ilk

Başkan Joe Biden haftanın son gününde son dönemde binlerce Güney Amerikalı’nın iltica başvurusu için akın ettiği Texas’ın El Paso kentine gitti.

Biden sınır yetkilileriyle yerel yetkililerle bir araya geldi. Biden’ı Texas’a gelişinde havaalanında kendisini göçmenlik konusunda sert eleştiren Texas Valisi Greg Abbott karşıladı.

Abbott Biden’a sınırdaki sorunları içeren ve içinde çözümlerinin de olduğunu belirttiği bir mektup sundu. El Paso’da geçtiğimiz günlerde olağanüstü durum ilan edilmişti. Biden hafta içinde güney sınırına gitme isteğini dile getirmişti.

Son dönemde Amerika’ya iltica başvurusunda bulunmak isteyen Güney Amerikalılar’ın El Paso kentine akını ülkenin en önemli gündem maddelerinden biri.

Biden geçen hafta Amerika’ya yasa dışı yollardan giriş yapan Kübalılar, Nikaragualılar, Haitililer ve Venezuelalılar’ın Meksika’ya sınır dışı edileceklerini açıklamıştı.

Amerika Perşembe günü sınırı yasa dışı geçerken yakalanan Kübalı, Nikaragualalı ve Haitililer’in hızlıca sınır dışı edilmesi için kısıtlamaları genişlteceğini açıklamıştı.