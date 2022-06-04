Biden’dan Elon Musk’a ekonomi yanıtı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, SpaceX ve TESLA’nın sahibi Elon Musk’ın sözlerine yanıt verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Elon Musk’ın ekonomi hakkında kötümser olduğuna yönelik açıklamasına cevap verdi. Biden, “Kendisine Ay’a yolcuğunda başarılar diliyorum” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, hafta sonu tatili için bulunduğu Delaware’de bugün açıklanan istihdam rakamlarını değerlendirdi.
Biden’a Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk’ın Tesla yöneticilerine bir e-mail göndererek ekonomi hakkında “Kötü hislerim var.” ifadelerini kullanması ve şirketin iş gücünü yüzde 10 azaltacağı iddiaları soruldu.
Joe Biden’ın yanıtı şu şekilde oldu:
“Kendisine Ay’a yolculuğunda başarılar diliyorum.”
Musk’tan “teşekkür” gecikmedi
Biden’a Twitter hesabı üzerinden yanıt veren Musk ise “Teşekkürler Başkan” mesajıyla NASA’nın SpaceX’i ABD’lileri uzaya götürmek için seçtiği haberini paylaştı.