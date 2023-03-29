Biden’dan İsrail açıklaması

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlunun açıklamasına ABD Başkanı Biden’dan yanıt geldi.

Yargı reformu protestolarının haftalar boyu devam ederek, Netanyahu’ya geri adım attırması sonrası oğlu Yair Netanyahu, gösterileri ABD’nin fonladığını iddia etmişti. Konuya ilişkin açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun oğlu Yair Netanyahu, ülkedeki ‘yargı reformu’ protestolarını ABD’nin finanse ettiğini öne sürdü. Açıklamanın ardından Kuzey Carolina eyaletindeki programı dönüşü uçağa binerken Durham’da ve indikten sonra da Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını cevaplayan ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in iç işlerine karıştıkları yönündeki iddiaları reddederek, “Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika’nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar.” dedi.

“İSRAİL’İN BİRÇOK GÜÇLÜ DESTEKÇİSİ GİBİ BEN DE ENDİŞELİYİM”

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, yargı reformu tartışmaları nedeniyle protestolara sahne olan İsrail’in demokrasisi ile ilgili endişelenip endişelenmediği sorusuna Biden, “İsrail’in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim.” cevabını verdi.

İsrail’in zor bir süreçten geçtiğini ve bunu halletmeleri gerektiği görüşünü paylaşan Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yargı reformu düzenlemesinden vazgeçmesini umduğunu söyledi.

Biden, “Bu yolda devam edemezler. Bunu bir nevi netleştirdim.” diyerek, Netanyahu’nun gerçek bir uzlaşma sağlayacak şekilde hareket etmesini umduğunu kaydetti.

Netanyahu’yu Washington’a davet edip etmeyeceğine ilişkin soruyu Biden, “Hayır, yakın zamanda değil.” şeklinde yanıtladı. Biden, Netanyahu’yla telefonda konuşmadığını, ona ilgili mesajını ülkesinin İsrail’deki büyükelçisi yoluyla ilettiğini söyledi.

Biden, ABD’nin İsrail’in iç işlerine müdahil olduğuna ilişkin söylemlerle ilgili ise “Müdahale etmiyoruz. Bu husustaki pozisyonumu biliyorlar. Amerika’nın pozisyonunu biliyorlar. Amerikan Yahudilerinin pozisyonunu biliyorlar.” dedi.

“ŞİN BET NEREDE?”

İHA’da yer alan habere göre, Netanyahu’nun oğlu Yair, protestoları ABD Dışişleri Bakanlığının finanse ettiğini iddia ederek, “İsrail’deki protestoların arkasında ABD Dışişleri Bakanlığı var. Amaçları Netanyahu’yu devirmek ve İranlılarla anlaşma yapmak. Şin Bet nerede?” ifadelerini kullandı.