Biden’dan kapanma açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, corona virüs salgını nedeniyle yeniden bir kapanma olup olmayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, Omicron varyantının endişe kaynağı olduğunu ancak paniğe gerek olmadığını söyledi.

Kuzey Amerika’da ilk vakanın görülmesinden bir gün sonra konuşan Biden, Amerika için kapanmanın “şimdilik” masada olmadığını kaydetti.

Ancak Amerikan Başkanı, kısıtlamaların, insanların aşı olmasına ve maske takmasına bağlı olduğunu da ekledi.

Ameria’da toplumun yalnızca yüzde 59’u tam olarak aşılanmış durumda. Yüzde 70’i yalnızca bir kez aşılandı. Ölü sayısı ise 782 bine yaklaştı.

ABD, sekiz Afrika ülkesine seyahat yasağı getiren ülkeler arasında bulunuyor.

ABD’nin kuzeyindeki Kanada’da şu ana kadar, Omicron varyantı taşıyan üç kişi tespit edilmiş durumda.

Biden yaptığı basın toplantısında, aşı firmalarının, gerek duyulması halinde devreye sokulacak yeni aşı planlamaları yaptığını da söyledi.

Seyahat kısıtlamalarını savunan Biden, bu şekilde çalışma yapılabilmesi için zaman kazanıldığını da savundu.