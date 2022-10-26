Biden’dan Putin’e: Ciddi bir hata yapar

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin’in sözlerine tepki gösterdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’yı Ukrayna’ya karşı taktik nükleer silah kullanmaması konusunda uyararak, “Rusya taktik nükleer silah kullanırsa inanılmaz ciddi bir hata yapar” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’yı Ukrayna’ya karşı taktik nükleer silah kullanmaması konusunda uyardı.

Gazetecilerden, Rusya’nın kirli bombalı bir saldırı hazırlığında olup olmadığı ve böyle bir saldırının ardından Ukrayna’yı suçlayacağını düşünüp düşünmediğine dair gelen soruya Biden, “Rusya taktik nükleer silah kullanırsa inanılmaz ciddi bir hata yapar. Bunun henüz bir yanıltma operasyonu olduğunun garantisini veremem. Bunu bilmiyoruz. Bu, çok çok ciddi bir hata olur” dedi.

Rusya, Ukrayna’nın kendi topraklarında “kirli bomba” kullanarak kendilerine karşı provokasyon düzenleyeceği iddiasında bulunmuş, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ve Fransa Savunma Bakanı Sebastian Lecornu ile yaptığı telefon görüşmelerinde bu konu hakkındaki endişelerini dile getirmişti.

CANLI YAYINDA AŞI OLDU

ABD Başkanı Joe Biden, Covid-19’a karşı 5’inci doz aşısını kameralar karşısında yaptırdı. Aşı yaptırmadan önce açıklamalarda bulunan Biden, “Tüm Amerikalıları mümkün olan en kısa sürede aşılarını yaptırmaya çağırıyorum” dedi.

ABD’de 1 milyondan fazla kişinin Covid-19 nedeniyle öldüğünü hatırlatan Biden, “Bu hastalıktan ölenlerin sayısını azaltmak için artık çok şey yapabiliriz. Aşılarımız var, tedavilerimiz var. Bunların hiçbiri siyasetle ilgili değil. Bu senin sağlığın ve sevdiklerinin sağlığıyla ilgili” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada, ABD’de 20 milyon kişinin güncellenen Covid-19 aşısı yaptırdığı belirtilerek, söz konusu aşıyı sadece 5 yaşlıdan 1’inin yaptırdığı ifade edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ise, ABD haftada 260 bin 808 yeni vaka ve 2 bin 566 ölüm rapor ediliyor.