Biden’dan Putin’e: Kırmızı çizgileri tanımıyorum

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sözlerine yanıt verdi.

Rusya’ya açık mesaj veren ABD lideri, muhtemel bir Ukrayna işgalinin önüne geçmek için adımlar attıklarını söyledi. Rus lider Putin ise, 94 bin askeriyle sınırda bekliyor.

Rusya lideri Vladimir Putin’le görüşmeye hazırlanan ABD Başkanı Joe Biden, Moskova’nın Ukrayna konusunda çizdiği kırmızı çizgileri tanımayacağını söyledi.

Süper güçlerin liderleri arasında geçerleşecek video konferans buluşmasının öncesinde konuşan Biden, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesini zorlaştırmak için adımlar attıklarını söyledi.

Biden, “Putin’in daha ileri gitmesini ve insanların yapacağından endişe duyduğu şeyi yapmasını zorlaştırmak için en kapsamlı ve anlamlı olduğuna inandığım adımları bir araya getiriyorum. Rusya’nın eylemlerinin uzun süredir farkındayız ve beklentim Putin ile uzun bir görüşmemiz olacağı yönünde” ifadelerini kullandı.

İki lider arasında birkaç gün içinde bir video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirilmesi bekleniyor.

OCAK AYI SONUNDA SALDIRI BEKLENİYOR

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, dün istihbarat raporlarına dayanarak Rusya’nın Ocak ayı sonuna kadar geniş çaplı bir askeri harekat planladığını, 94 binden fazla Rus askerinin sınır yakınında konuşlandığını söylemişti.