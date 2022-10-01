Biden’dan Putin’e: Savunmaya hazırız

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna’nın topraklarının ilhak edilmesi hakkında açıklama yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın Ukrayna’nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini ilhak etmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i hedef alarak, “ABD ve müttefikleri sindirilemeyecek. ABD NATO müttefikleriyle birlikte NATO topraklarının her bir karışını savunmaya hazır. Putin ve onun pervasız sözleri ile tehditlerinden yılmayacağız” dedi.

Biden Baltık Denizi’nden geçen Kuzey Akım gaz hatlarındaki sızıntıya değinerek, “Bu kasıtlı bir sabotaj eylemiydi ve şimdi Ruslar dezenformasyon ve yalan pompalıyor. Biz müttefiklerimizle birlikte tam olarak ne olduğunu anlamak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.