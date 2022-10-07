Biden’dan Rusya’ya nükleer uyarısı: Armageddon ile sonuçlanır

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya’nın nükleer silah kullanması durumunda Armageddon savaşı yaşanabileceğini söyledi.

Joe Biden, Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı kazanmak için taktik bir nükleer silah kullanması halinde dünyanın “Armageddon” ile karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı .

ABD başkanı, nükleer savaş tehdidi hakkında bugüne kadarki en sert açıklamalarını New York’taki bir Demokrat bağış toplantısında yaptı ve dünyanın altmış yıldır nükleer felakete en yakın olduğu zaman olduğunu söyledi.

Kennedy ve Küba füze krizinden bu yana Armageddon ihtimaliyle karşı karşıya kalmadık” dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı’na atıfta bulunarak, “Oldukça iyi tanıdığım bir adam. Taktik nükleer silahların ve biyolojik veya kimyasal silahların potansiyel kullanımı hakkında konuşurken şaka yapmıyor çünkü ordusunun önemli ölçüde düşük performans gösterdiğini söyleyebilirsiniz.” dedi.

Biden konuşmasında ayrıca şu açıklamaları yaptı:

“Putin için çıkış yolunun ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Çıkış yolunu nerede bulacak? Rusya içinde itibarını kaybetmekle kalmayıp önemli ölçüde güç de kaybediyor. Taktik nükleer silahı kullanıp da sonunda Armageddon ile sonuçlanmama diye bir şey olduğunu düşünmüyorum.”

Armageddon nedir?

Armageddon, Dünya’nın sonu geldiğinde yapılacağı söylenen büyük kıyamet savaşına deniliyor.