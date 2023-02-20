Biden’dan Ukrayna’ya kritik ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya gelerek Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü.

Rus işgalinin yıldönümünde Polonya’yı ziyaret edeceği açıklanan Joe Biden, dünyaya büyük bir sürpriz yaptı. ABD ve Ukrayna liderleri Kiev sokaklarında yürürken, hava sirenleri çalıyordu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırdığı 24 Şubat 2022’den bu yana başkent Kiev en önemli konuğunu ağırlıyor. ABD lideri Joe Biden, büyük bir sürpriz yaparak Kiev’e gitti. Başkan Biden’ın işgalin yıldönümünde Ukrayna’nın batı komşusu Polonya’yı ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ancak hiç kimseye haber vermeden Kiev’e giden Biden’ın ziyaretini, uluslararası haber ajansları ve yayın kuruluşları ‘son dakika’ koduyla duyurdu.

Rus işgaline karşı direnen Ukrayna’nın başkenti, daha önce Boris Johnson, Rishi Sunak, Emmanuel Macron ve Olaf Scholz gibi Batılı liderleri ağırlamıştı. Ancak ABD Başkanı’nın Kiev’i ziyaret etmesi, savaşın başından bu yana bir ilk niteliği taşıyor. Kiev’den sosyal medyaya yansıyan ilk görüntülerde, ABD Başkanı Biden ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’nin St. Michael Manastırı’na doğru yürüdüğü anlarda hava sirenlerinin çaldığı duyuldu.