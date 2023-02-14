Biden’dan uzaylı açıklaması

Amerika Birleşik Devletler Başkanı Joe Biden, hava sahasındaki tanımlanamayan nesnelere ilişkin açıklama yaptı.

Beyaz Saray, “Dünya dışı nesnelere dair hiçbir kanıt yok” ifadelerini kullandı. ABD ordusu, dün düşürdüğü tanımlanamayan uçan nesne ile son 8 günde 4 tanımlanamayan uçan nesne düşürmüş oldu.

ABD, tanımlanmayan uçan nesneleri (UFO) düşürmeye devam ediyor. Beyaz Saray, ABD’nin hava sahasına giren ve tanımlanamayan uçan nesne (UFO) tartışmalarına yol açan nesneler hakkında açıklama yaptı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre ve Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, Beyaz Saray’da düzenlenen toplantıda başka gezegenlerden Dünya’ya gelen bir nesne belirtisi olmadığına dair güvence verdiklerini söyledi. Jean-Pierre, “Son zamanlarda Kuzey Amerika üzerinde görülen UFO’ların düşürülmesinde uzaylılara veya dünya dışı faaliyetlere dair hiçbir kanıt yoktur. Bununla ilgili sorular ve endişeler olduğunu biliyorum, ancak uzaylılara dair hiçbir gösterge yok” dedi.

Kirby ise yaptığı açıklamada, öncelikle Çin’in Çin ordusuyla bağlantılı bir yüksek irtifa balon programına sahip olduğunu ifade ederek, “Başkan Biden göreve geldiğinde, ABD istihbarat topluluğuna Çin istihbaratının yeteneklerinin kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması ve bunları tespit edip onlara karşı koruma sağlanması için talimat verdi. Yaptığımız işin hassasiyetinden dolayı ayrıntıya giremeyeceğiz ancak Çin’in önceki yönetim sırasında faaliyet gösteren ordusu ile bağlantılı, istihbarat toplamak amacıyla bir yüksek irtifa casus balonu programına sahip olduğunu tespit ettik. Elimizden geldiğince çok şey öğrenmek için bunu dikkatle inceliyoruz” dedi.

‘BİDEN’DAN GÖZLEM TALİMATI’

Çin tarafından kullanıldığı iddia edilen casus balonunun düşürülmesi ile bu hafta sonu düşürülen 3 nesne arasında ayrım yapmanın önemli olduğunu söyleyen Kirby, Başkan Biden’ın ABD istihbaratına tanımlanamayan hava nesneleri olgusuna karşı geniş bir gözlem talimatı verdiğini aktardı. Kirby, “İstihbarat topluluğu, akademik kurumlar ve özel sektörle ortaklaşa bu konuyu inceleyecek. Bu tanımlanamayan hava olayları, hükümet tarafından açıklama yapılmadan veya derinlemesine incelenmeden yıllarca rapor edildi. Başkan Biden tüm bunları değiştirdi. Artık onları daha iyi anlamaya çalışıyoruz” dedi.

UFO’ların bulundukları yüksekliklerin sivil hava trafiği için potansiyel risk oluşturduğu gerekçesiyle düşürüldüğünü söyleyen Kirby, konuyla ilgili olarak Başkan Biden’ın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile şahsen görüştüğünü belirterek, “Ancak bu nesnelerin insanlar için herhangi bir doğrudan tehdit oluşturduğunu düşünmüyoruz” dedi.

Kirby, “Düştükleri konumlarından enkaz çabaları da dahil olmak üzere yoğun çabalarla doğalarını ve amaçlarını doğrulamaya odaklanmış durumdayız. Ne yaptığımız ve ne öğrendiğimiz konusunda Kongre üyelerini ve ilgili devlet liderlerini bilgilendirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

SON 8 GÜNDE 4 NESNE DÜŞÜRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün Kanada sınırına yakın Huron Gölü üzerinde tanımlanamayan bir uçan nesneyi F-16 jetleriyle düşürdüğünü duyurmuştu. Söz konusu uçan nesne, ipleri sarkan sekizgen bir yapı olarak tanımlanmış, yerdeki herhangi bir şey için askeri bir tehdit olarak görülmemiş fakat 20 bin fit irtifada uçtuğu için sivil havacılık için bir tehlike oluşturabileceği belirtilmişti. ABD ordusu, 4 Şubat’ta Çin’e ait yüksek irtifa balonunu, 10 Şubat’ta Alaska’da ve 11 Şubat’ta ise Kanada’da iki tanımlanmayan cisim olmak üzere son günlerde 4 hava unsurunu düşürdü.