Biden’dan yeni gaf

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden gaflarına yenisini ekledi. Biden, konuşmasında eşinin Obama döneminde başkan yardımcısı olduğunu söyledi.

Biden ve Jill, ABD ordusunun en yeni nükleer denizaltısı USS Delaware için düzenlenen törene katıldı.

Biden burada yaptığı konuşmada eşinin, denizaltının geliştirilmesine verdiği desteği övdü.

ABD Başkanı, eşinin ailesindeki ordu mensuplarından bahsettikten sonra şöyle devam etti:

“Başkan yardımcısıyken Michelle Obama’yla başlattığı ve şu anda devam ettiği Joining Forces girişimiyle First Lady olarak yaptığı işten çok gurur duyuyorum.”

Biden’ın açıklamasını yayımlayan Beyaz Saray, “(Ben) başkan yardımcısıyken…” yazarak hatayı düzeltti.

Biden’ın sağlığı tartışma konusu

ABD’nin en yaşlı başkanı unvanına sahip Biden, geçen ay ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris’ten “First Lady” diye bahsetmişti. ABD Başkanı daha önce de Harris hakkında konuşurken birkaç kez “başkan yardımcısı” yerine “başkan” demişti.

Biden’ın zihinsel kondisyonu daha önce tartışma konusu olmuştu. Selefi Donald Trump, 2020 seçimlerindeki kampanyasında “bunak” olarak nitelediği Biden’ın akıl sağlığının göreve uygun olmadığını iddia etmişti.

75 yaşındaki Trump, Haziran 2021’de yaptığı bir açıklamadaysa Biden’ın bilişsel teste girmesi haline sınıfta kalacağını öne sürmüştü.