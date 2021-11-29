Biden’ın danışmanından salgın açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın danışmanı Fauci, salgının yeni varyantı konusunda açıklama yaptı.

ABD, koronavirüsün Güney Afrika’da ortaya çıkan yeni varyantı Omicron ile mücadeleye hazırlanıyor. ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Başkanı ve Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı Anthony Fauci, Amerikalılar’ın Omicron’la mücadeleye hazır olması gerektiğini söyledi ancak henüz hangi adımların atılması gerektiğini ve yeni bir kapanmanın gerekip gerekmeyeceğini söylemek için erken olduğunu belirtti.

İlk olarak Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı, şimdiden aralarında Avrupa ülkelerinin de olduğu bir dizi ülkede görüldü.

Anthony Fauci, NBC televizyonuna verdiği röportajda henüz ABD’de resmi olarak bir vaka açıklanmamış olsa da varyantın şimdiden ülkede mevcut olmasının da olası olduğunu söyledi. Başkan Biden’ın danışmanı, ABC televizyonuna yaptığı açıklamadaysa ABD sağlık yetkililerinin Güney Afrikalı yetkililerle varyantla ilgili temasta olmaya devam edeceğini söyledi. Fauci, ABD’nin yeni varyantla mücadelede gereken her şeyi yapması gerektiğine dikkat çekti.

Salgın hastalık uzmanları seyahat kısıtlamalarının Omicron’un küresel düzeyde yayılmasını önlemek için çok geç kalmış olabileceği uyarısında bulundu. Güney Afrika’da ortaya çıkmasının ardından varyant, Belçika, Botswana, İsrail ve Hong Kong, Avustralya gbi bir dizi ülkede görüldü. Biden yönetiminden üst düzey bir yetkili ABD’nin Güney Afrika ve komşularından seyahatleri Pazartesi gününden itibaren kısıtlayacağını bildirdi.