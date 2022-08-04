Biden’ın danışmanından virüs uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın danışmanı Dr. Anthony Fauci, corona virüs uyarısı geldi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, artan corona virüs vakalarına ilişkin uyarıda bulundu. Fauci, ek corona virüs aşılarını olmayanların sert bir kışa hazırlanmaları gerektiğini söylerken, “Eğer aşılanmazlarsa başları belaya girecek” dedi.

Corona virüs pandemisinin ilan edildiği ilk günden bu yana sık sık açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden’ın baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci yeni bir uyarı yaptı.

Fauci, artan corona virüs vakalarıyla mücadele kapsamında kişilerin takviye aşıları olmalarını önerdiğini, aksi takdirde sert bir Covid sonbahar ve kışına hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

Başkan Biden’in baş tıbbi danışmanı Fauci, yaptığı açıklamada, “Eğer aşılanmazlarsa başları belaya girecek” dedi.

Beyaz Saray Covid koordinatörü Dr. Ashish Jha, ABD’nin ilerleyen aylarda 100 milyon yeni enfeksiyon ve ölüm vakasıyla birlikte büyük bir Covid dalgalanması yaşayabileceğinin altını çizmişti.Beyaz Saray Covid koordinatörü Dr. Ashish Jha, ABD’nin ilerleyen aylarda 100 milyon yeni enfeksiyon ve ölüm vakasıyla birlikte büyük bir Covid dalgalanması yaşayabileceğinin altını çizmişti.

ÜLKENİN YÜZDE 70’İ TAKVİYE AŞILARINI TAMAMLAMADI

ABD’de yapılan analizlerde, ülkede 21 Temmuz itibarıyla ülke nüfusunun yüzde 70’ine denk gelen yaklaşık 228 milyon kişinin iki dozluk takviye corona virüs aşılarını tamamlamadığı bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre ise, 5 yaş ve üzeri tüm Amerikalılar, ilk iki doz aşılarını olduktan beş ay sonra üçüncü doz takviye aşılar için uygun hale gelirken, kişilerin yalnızca yüzde 48’i üçüncü doz aşı oldu.

Verilerde ayrıca, 50 yaş ve üstü kişilerin yüzde 30,9’unun dördüncü doz aşılarını olduğu vurgulandı.

Beyaz Saray Covid koordinatörü Dr. Ashish Jha, geçtiğimiz Mayıs ayında ABD’nin ilerleyen aylarda 100 milyon yeni enfeksiyon ve ölüm vakasıyla birlikte büyük bir Covid dalgalanması yaşayabileceğinin altını çizmişti.