Biden’ın doktorundan açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor’dan Amerikan halkının beklediği açıklama geldi.

ABD Başkanı Joe Biden’ın doktoru Kevin O’Connor, bugün yaptığı rutin kontrolün ardından Biden’ın sağlık durumunun “başkanlık görevlerini yerine getirmeye uygun” olduğunu açıkladı.

Biden, 79. yaş gününden bir gün önce Walter Reed Askeri Hastanesine giderek rutin yıllık sağlık kontrollerini yaptırdı.

Biden’ın doktoru Keven O’Connor, yaptığı yazılı açıklamada, “Biden 78 yaşındaki bir erkeğe göre sağlıklı ve dinç. Biden, başkanlık görevlerini başarılı bir şekilde yerine getirmeye uygun vaziyette.” ifadesini kullandı.