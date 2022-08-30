Biden’ın eşinin test sonucu belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın eşinin test sonucu belli oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın test sonucu belli oldu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın geçtiğimiz çarşamba günü pozitif çıkan Kovid-19 testi negatife döndü.

ABD’de İletişim Direktörü Elizabeth Alexander, ABD Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden’ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve First Lady’nin bugün Washington DC’ye döneceğini açıkladı. Alexander, First Lady’nin hastalığı boyunca “soğuk algınlığına benzer semptomlar” gösterdiğini belirtti.

First Lady, Kovid-19 testinin pozitif çıktığı 24 Ağustos tarihinden bu yana ABD’nin Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentindeki evinde tecrit altında tutuluyordu.

Ayrıca Joe Biden’ın 16 Ağustos’ta Kovid-19’a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos’ta ise Kovid-19 testinin negatif çıktığı açıklanmıştı.