BİEYDER, Hayallerini Sahnede Sergiledi

ENGELLİLER HAFTASI DOLAYISILYA TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ

Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER), Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde “Röportaj” adlı tiyatro oyunu ile sahne aldı. Özellikle özel gereksinimli bireylerin sahnede “Hayallerindeki mesleği” sergilemesi dikkat çekti. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi’nde BİEYDER ve Gençlik Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen tiyatro kursuna katılan 15 özel gereksinimli birey, yaklaşık bir aylık çalışmalarının ardından “Röportaj” adlı oyunu hazırladı. Oyun, “Engelleri değil, hayalleri konuşalım” temasıyla sahnelendi.

TİYATRO KURSUNA KATILIM VE FARKINDALIK YARATMA

Dernek Başkanı Esra Geçim, “Her bireyimizin kendi hayali var. Aslında bir rol oynamıyorlar, kendi hayallerini anlatıyorlar” sözleriyle oyunun amacını vurguladı. Geçim, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda sürekli farkındalık etkinlikleri düzenlediklerini, bu yıl da tiyatro oyunu sergileme kararı aldıklarını ifade etti. Gençlik Merkezi Tiyatro Eğitmeni Ayşe Yurttaş ise engelli bireylerle çalışma sürecini anlatarak, “Onların mutluluğunu gördüğüm an doğru yolda olduğumuzu anladım. İyi ki varlar.” diye ekledi.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ BİREYLERDEN BORIZAN MESAJLAR

Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunu olan 28 yaşındaki Melih Engin, “Prova yaptıkça gerçekten neler yapabileceğimin farkına vardım. Harika bir oyun olduğunu düşünüyorum. İzleyicilere burada güzel mesajlar verip, engellilere yönelik bilinç ve farkındalığı artırmak istiyoruz” şeklinde düşüncelerini paylaştı. Ayrıca 24 yaşındaki Ecra Kural, küçüklükten beri hayalinin yazar olmak olduğunu ve oyunda yazarlık rolünü üstlendiğini belirtti.

Oyun, özel gereksinimli bireylerin aileleri, Vali Şefik Aygöl, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu, daire müdürleri ve vatandaşların katılımıyla büyük ilgi gördü. İzleyiciler, ayakta alkışladıkları performansla duygu dolu anlar yaşadı.