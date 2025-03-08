Big Ben’e Tırmanarak Filistin Bayrağı Açtı

BİG BEN’DE KALDIRIMDA YER ALAN OLAY

İngiltere’nin sembollerinden Big Ben Saat Kulesi’nde, tırmanarak Filistin bayrağı açan bir kişinin durumu devam ediyor. Acil servis görevlileri ile yapılan müzakerelere rağmen, bu kişi henüz kuleden inmedi.

POLİS VE ACİL SERVİSLERİN MÜDAHALESİ

Westminster Sarayı’ndaki kulenin birkaç metre yukarısında bekleyen şahsın, polislere “Güvendeyim” dediği bildirildi. Met Polisi, memurların kulağa yerel saatle 07.24’te çağrıldığını ifade etti. Olay sonrasında Westminster Köprüsü trafiğe kapatıldı. Londra’nın merkezindeki Bridge Caddesi’ne en az 9 acil servis aracı sevk edildi.

GÖRÜNTÜLERDEKİ MÜDAHELE

Olay yerindeki görüntülerde, üç acil müdahale görevlisinin itfaiye merdiveni platformuna çıktığı ve çıkıntıda bekleyen şahısla konuşmak için megafon kullandığı görülüyor.