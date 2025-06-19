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Biga’da Akrobatik Motorsiklet Kullanıcıları Cezalandırıldı

ÇANAKKALE’DE TRAFİK GÜVENLİĞİNE TEHDİT

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, trafiği tehlikeye atan akrobatik hareketler yapan motorlu kişilere toplam 56 bin 673 TL idari para cezası kesildi. Balıklıçeşme köyünde meydana gelen olayda, iki şahıs motosikletleriyle akrobatik hareketler yaparak hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatını riske attı.

JANDARMA MÜDAHALESİ

Jandarma ekipleri, tehlikeli davranışları tespit ederek şahısları gözaltına aldı. Bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldıktan sonra kullandıkları dört adet plakasız motosiklet, ekipler tarafından yediemine teslim edildi. Trafik güvenliğini tehdit eden bu kişiler, uygulanan yaptırımlarla ağır bir bedelle karşılaştı.

ÖNEMLİ

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Biga'da akrobatik hareketlerle motosiklet süren iki kişiye toplam 56 bin 673 TL ceza uygulandı. Jandarma, şahısları gözaltına alarak hukuk sürecini başlattı.
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