Biga’da Balık Ölümleri Devam Ediyor

KURAKLIK NEDENİYLE BALIK ÖLÜMLERİ DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı’nda meydana gelen kuraklık, birçok balığın ölümüne yol açıyor. Bir ay önce, çayın bazı bölümlerinde ölü balıkların farkına varan vatandaşlar durumu yetkililere iletti. Yapılan incelemelerde ise balık ölümlerinin, çayın bazı yerlerinde su seviyesinin düşmesi ve yetersiz oksijen nedeniyle oluştuğu belirlendi.

TOPLU BALIK ÖLÜMLERİ YAŞANIYOR

Kurumanın kısmen etkili olduğu Kocabaş Çayı’nda, toplu balık ölümleri devam ediyor. Bu durum, bölgedeki su kaynaklarının durumu açısından endişe yaratıyor. Balık ölümleri, doğanın dengesine ciddi bir zarar verebiliyor. Regionally observed animal fatalities can highlight environmental shifts due to climatic changes and human activities, raising urgent discussions about water management and conservation strategies.