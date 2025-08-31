Biga’da Balıkçılar Av Dönemine Açıldı

BALIKÇILAR AV DÖNEMİ İÇİN DENİZE AÇILDI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde balıkçılar, bu gece yarısı ilk defa başlayacak av dönemi için bir törenle denize açıldı. Biga’ya bağlı Kemer köyü Balıkçı Barınağı’nda balıkçılar, tüm hazırlıklarını tamamlayarak törene katıldı. Bu özel etkinlikte, Çanakkale protokolü de yer aldı.

PROTOKOL ÜYELERİ TÖRENDE YER ALDI

Açılış törenine Çanakkale Valisi Ömer Toraman, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve çok sayıda balıkçı katılım gösterdi. Törende konuşan Vali Toraman, “Balık sezonu hayırlı olsun. Kazasız belasız bir sezon diliyorum. Emekleriniz zayi olmasın. Vira Bismillah, rastgele” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından, dualar eşliğinde kurdele kesilerek yeni av sezonunun açılışı gerçekleştirildi.