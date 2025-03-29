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Biga’da Ev Yangınına İtfaiye Müdahalesi

YANGININ ÇIKTIĞI EVDE SAHİPLERİ YOKTU

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, henüz belirlenemeyen bir nedenle bir evde yangın meydana geldi. Ev sahipleri evde bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

VATANDAŞLAR DURUMU BİLDİRDİ

Yeniceköy Mahallesi’nde bulunan evde yangını fark eden vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ekiplerine iletti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Ev sahiplerinin evde olmaması, yangın sonrası durumu daha da dikkat çekici kıldı. Olay hakkında polis ekipleri hemen inceleme başlattı.

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