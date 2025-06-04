Biga’da Firari Hükümlü Yakalandı

FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir firari hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Biga Kaymakamı Ercan Kayabaşı’nın denetiminde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

UYUŞTURUCU SUÇUNDAN ARANIYORDU

Yapılan operasyon sırasında, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan aranan ve kesinleşmiş 6 yıl hapis cezası bulunan C.D., Hamdibey Mahallesi’nde ele geçirildi. Firari hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.