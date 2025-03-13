Biga’da Kaçak Tütün Operasyonu Yapıldı

OPERASYONUN DETAYLARI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, 327 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi. Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü, insan sağlığını tehdit eden kaçak sigara, açık bandrolsüz tütün ve bandrolsüz hazırlığına sahip döküm sigara imalatı ve satışına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda, Çan ilçesinden Biga’ya gelecek olan M.K. isimli şahsın toptan biçimde açık tütün satışı yapacağı belirlendi. Ayrıca H.Ç., R.Ç., İ.Ç. ve A.G. isimli kişilerin de evlerinde ve iş yerlerinde kaçak tütün imalatı ve satışı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

EŞ ZAMANLI ARAMALARLA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda, şüphelilerin evleri, iş yerleri ve araçlarında toplamda 327,05 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 188 kutu doldurulmuş makaron, 568 paket dolu sigara, 36 kutu bandrolsüz boş makaron, 500 adet bandrolsüz sigara paketi, 3 otomatik sigara sarma makinesi ve 1 kompresör bulundu. Alınan bu önlemler, yerel halkın sağlığını koruma amacı taşıyor. Gözaltına alınan şüpheliler M.K., H.Ç., A.G. ve İ.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.