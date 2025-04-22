Biga’da Kaymakamlık Heyecanı Yaşandı

ÇOCUK BAYRAMI KUTLAMALARI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Kaymakam Ercan Kayabaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makamını Down sendromlu Muharrem Berk’e devretti. 23 Nisan dolayısıyla birçok kamu görevlisi, makamlarını çocuklara bırakıyor. Biga Kaymakamı Kayabaşı da bu geleneği sürdürerek, küçük Berk’e koltuğunu teslim etti.

Makam HEYECANI

Küçük Kaymakam Berk, evinden özel bir makam aracıyla alınarak Biga Kaymakamlığına getirildi. Berk, kaymakamlık binasında Kaymakam Kayabaşı tarafından karşılandı. Koltuğa oturduğunda kaymakamlık deneyimi yaşayan Berk, bu süreçte Kaymakam ile keyifli bir etkileşim kurdu. Bu anlamlı günde, çocukların mutluluğu ön plana çıktı.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Biga Kaymakamı Kayabaşı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle bugün makam koltuğumuzu Muharrem Berk kardeşimize devrettik. Küçük Kaymakamımızın heyecanı, soruları ve hayalleri bizleri hem mutlu etti hem de umutlandırdı. Tüm çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum. Bu vesileyle bu anlamlı günü bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.