Biga’da Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

BİGA İLÇESİNDE ASFALT DÖKME ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından başlatılan sıcak asfalt dökme çalışmaları hız kazanıyor. 2025 yılı Yatırım Programı çerçevesinde gelen bu projeyle, bölgedeki ulaşımın iyileştirilmesi hedefleniyor.

İlk Aşama Yolda

Projeye ilk olarak, üniversitenin ve Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların bulunduğu yerlerden başlayarak, Yeniçiftlik güzergahı üzerinden Biga ile Çanakkale’ye ulaşımı sağlayan Kayapınar-Ağaköy ana arter yolu üzerinde sıcak asfalt dökme işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu ilerlemenin ardından, Camialan, Yolindi ve Sarnıç obaları ile Hacıköy köyünün kullandığı ana arter yollarında da benzer döküm çalışmaları yapılacak.