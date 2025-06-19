Biga’da Tehlikeli Motor Yarışı Yapıldı

TRAFFİK GÜVENLİĞİ İHLALLERİNE CEZA UYGULANDI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, trafiği tehlikeye atacak şekilde akrobatik hareketler yaparak motorsiklet kullanan kişilere toplam 56 bin 673 TL idari ceza uygulandı.

MAHSUL YARIŞI YAPILDI

Biga’ya bağlı Balıklıçeşme köyünde, hem kendilerinin hem de diğer sürücülerin hayatını riske atan iki kişi jandarma tarafından tespit edildi. Jandarma ekipleri, akrobatik hareketlerle motorsiklet yarış yapan şahısları gözaltına aldı ve adli işlem başlattı.

ARAÇLAR YEDİEMİNE TESLİM EDİLDİ

Söz konusu şahısların trafikte kullandığı 4 adet plakasız motorsiklet, ekipler tarafından yediemine teslim edildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan bu şahıslara toplam 56 bin 673 TL idari ceza kesildi.