Biga’da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Yakalandı

ÇANAKKALE’DE UYUŞTURUCU TİCARETİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Biga ilçesinde uyuşturucu ticareti sebebiyle aranan bir şahıs yakalandı. Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlamasıyla aranan bu kişi, Biga’daki Turan Mahallesi Zeytinlik Sokak civarında ele geçirildi.

TUTUKLAMA VE CEZA KARARI

S.K. adlı şahıs, mahkemeye çıkarılarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Biga Kaymakamlığı, “Zehir Tacirlerine Geçit Yok” başlıklı açıklamada, suçla mücadele konusundaki kararlılıklarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.