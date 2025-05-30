Haberler

Biga’da Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi Yakalandı

ÇANAKKALE’DE UYUŞTURUCU TİCARETİYLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Çanakkale’nin Biga ilçesinde uyuşturucu ticareti sebebiyle aranan bir şahıs yakalandı. Çanakkale 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçlamasıyla aranan bu kişi, Biga’daki Turan Mahallesi Zeytinlik Sokak civarında ele geçirildi.

TUTUKLAMA VE CEZA KARARI

S.K. adlı şahıs, mahkemeye çıkarılarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Biga Kaymakamlığı, “Zehir Tacirlerine Geçit Yok” başlıklı açıklamada, suçla mücadele konusundaki kararlılıklarını sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

ÖNEMLİ

Haberler

Eğitim Bakanı Tekin, Öğrenci Eserlerini Dağıtacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin edebi eserlerinin değerlendirileceğini ve bu eserlerin öğrencilere ulaştırılacağını açıkladı. Ayrıca, müzik eğitiminin ilkokul düzeyinde başlaması gerektiğini belirtti.
Haberler

Antalyaspor, Trabzonspor’u 2-0 yendi

Süper Lig'in final haftasında Trabzonspor, Antalyaspor'u 2-0 yenerek sezonu zaferle kapattı. Golleri Zubkov ve Lundstram kaydetti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.