Biga’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ ÇIKTIĞI BÖLGE BELİRLENDİ

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Değirmencik ile Aksaz köyleri arasında bulunan tarım arazisinde meydana gelen yangın, saat 15.30 sıralarında ortaya çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere müdahale için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri gönderildi.

EkipLER MÜDAHALE EDİYOR

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, yangını kontrol altına almak amacıyla hem havadan hem de karadan müdahaleye başladı. Yangının büyümesini engellemek için yoğun bir çaba gösteren ekipler, gerekli önlemleri alarak yangını söndürmeye çalışıyor.