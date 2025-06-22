Biga’da Yangın Kontrol Altına Alındı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde meydana gelen yangın, tarım alanında başlayıp ormanlık alana sıçradı. Yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda 2 dekar orman ve 40 dekar zirai alanın zarar gördüğü bildirildi.

YANGININ BAŞLANGICI

Biga ilçesine bağlı Aksaz köyünde saat 15.30 civarında tarım arazisinde ortaya çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yangın haberinin alınması üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye yönlendirildi.

MÜDAHALE ÇALIŞMALARI

Yangına, havadan 4 uçak, 1 helikopter, 5 arazöz, 2 dozer ve 4 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede hala soğutma çalışmaları devam ediyor.