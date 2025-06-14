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Biga’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ BAŞLANGICI VE ETKİLERİ

Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan tarım arazisinde meydana gelen yangın, ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, toplamda 4 hektar tarım arazisi ile 0.6 hektar ormanlık alanın zarar görmesine sebep oldu. Yangın, saat 11.30 sıralarında Biga’ya bağlı Değirmencik köyü ile Kemer köyü arasındaki tarım arazilerinde açığa çıktı.

RÜZGARIN ETKİSİ VE MÜDAHALE

Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa bir süre içerisinde geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda ekip gönderildi. Yangının ormanlık alana sıçraması ile birlikte, ekipler hem hava hem de karadan hızla müdahale ederek durumu kontrol altına aldı. Şu an için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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