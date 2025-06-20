Biga’da Yangın Nedeniyle Operatör Hakkında İşlem

ÇANAKKALE’DE YANGIN İLE İLGİLİ ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, tarım arazisinde meydana gelen yangınla ilgili olarak biçerdöver operatörü hakkında hukuki süreç başlatıldı. Valilikten kamuoyuna yapılan açıklamada, yangının Yeniçiftlik köyü Çamuralan mevkisinde oluştuğu ve Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin hem havadan hem de karadan müdahaleleriyle kontrol altına alındığı bilgisi verildi. Yangında toplam 51 dönümlük ekili arazi ve anızın zarar gördüğü vurgulandı.

BIÇERDÖVER KIVILCIMLARI NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

Açıklamada, yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı ifade edildi. Böylece, yangına neden olduğu belirlenen biçerdöver operatörü hakkında adli işlem yapıldığı belirtildi. Yangının sebebi ve zarar gören alanlarla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü bildirildi.