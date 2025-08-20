Bigadiç’te 25 Bin Makaron Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Balıkesir’in Bigadiç İlçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonu sonucunda 25 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi ve 2 şahıs gözaltına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bu operasyonda kapsamlı bir çalışma yürüttü.

EŞYALARIN ELE GEÇİRİLMESİ

Yürütülen çalışmalar sonunda, gözaltına alınan iki şahıstan 25 bin bandrolsüz dolu makaron ile birlikte 2 bin boş sigara kutusu da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve B.Z. hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.