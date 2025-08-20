Haberler

Bigadiç’te 25 Bin Makaron Ele Geçirildi

KAÇAKÇILIK OPERASYONU

Balıkesir’in Bigadiç İlçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir kaçakçılık operasyonu sonucunda 25 bin bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi ve 2 şahıs gözaltına alındı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bu operasyonda kapsamlı bir çalışma yürüttü.

EŞYALARIN ELE GEÇİRİLMESİ

Yürütülen çalışmalar sonunda, gözaltına alınan iki şahıstan 25 bin bandrolsüz dolu makaron ile birlikte 2 bin boş sigara kutusu da ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler H.A. ve B.Z. hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bakan Güler, Şırnak’ta denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar sundu.
Haberler

Germencik Gişelerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 50 sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram esrar bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.