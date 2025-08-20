Bigadiç’te Araçlar Çarpıştı, 6 Yaralı

TRAFİK KAZASI VE YARALILAR

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşti. Sanayi kavşağında 10 FN 510 plakalı otomobil ile 10 Y 0232 plakalı panelvan arasında çarpışma yaşandı.

YARALILARIN KURTARILMASI

Kazada 10 FN 510 plakalı otomobilin sürücüsü aracında sıkışırken, diğer 4 kişi kendi çabalarıyla araçtan çıkmayı başardı. Olayın haber verilmesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda yaralı sürücü sıkıştığı yerden kurtarıldı.

HASTANEYE SEVK

Kaza sonucunda yaralanan, her iki aracın sürücüleriyle toplamda 6 kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, her iki araçta olası bir yangın ve patlama riskine karşı gerekli güvenlik tedbirlerini aldı. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.