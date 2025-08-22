Bige Önal, Assos’ta Akrep Soktu

BİGE ÖNAL’IN TALİHSİZ OLAYI

“Bozkır”, “Sen Çal Kapımı” ve “Bir Başkadır” gibi projelerdeki performansıyla tanınan Bige Önal, tatil için gittiği Assos’ta talihsiz bir olayla karşılaştı. Doğayla iç içe geçirdiği tatili sırasında Önal, bir akrebin sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Çevresindekilerin yardımıyla hızla müdahale edilen oyuncunun sağlık durumu sonrasında iyi olduğu öğrenildi. Kısa süreli bir paniğe neden olan bu olay, hayranlarında endişeye yol açtı.

MESLEKTASINDAN DESTEK

Bige Önal’ı hastanede yalnız bırakmayan isim, meslektaşı ve yakın arkadaşı Necip Memili oldu. Ziyaret esnasında birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Memili, yaşanan talihsiz durumu mizahi bir dille ele aldı. Paylaşımında “Ne zaman canı-mız sıkılsa ya da akrep soksa, acile gider tost-ayran yaparız.” ifadelerini kullanan Memili, esprili yaklaşımıyla takipçilerini güldürdü. Bu paylaşım, sosyal medyada hem keyifli bir tebessüm yarattı hem de dostluklarına dair sıcak bir izlenim bıraktı.