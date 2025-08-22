Haberler

Bige Önal, Assos’ta Akrep Soktu

BİGE ÖNAL’IN TALİHSİZ OLAYI

“Bozkır”, “Sen Çal Kapımı” ve “Bir Başkadır” gibi projelerdeki performansıyla tanınan Bige Önal, tatil için gittiği Assos’ta talihsiz bir olayla karşılaştı. Doğayla iç içe geçirdiği tatili sırasında Önal, bir akrebin sokması sonucu hastaneye kaldırıldı. Çevresindekilerin yardımıyla hızla müdahale edilen oyuncunun sağlık durumu sonrasında iyi olduğu öğrenildi. Kısa süreli bir paniğe neden olan bu olay, hayranlarında endişeye yol açtı.

MESLEKTASINDAN DESTEK

Bige Önal’ı hastanede yalnız bırakmayan isim, meslektaşı ve yakın arkadaşı Necip Memili oldu. Ziyaret esnasında birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaşan Memili, yaşanan talihsiz durumu mizahi bir dille ele aldı. Paylaşımında “Ne zaman canı-mız sıkılsa ya da akrep soksa, acile gider tost-ayran yaparız.” ifadelerini kullanan Memili, esprili yaklaşımıyla takipçilerini güldürdü. Bu paylaşım, sosyal medyada hem keyifli bir tebessüm yarattı hem de dostluklarına dair sıcak bir izlenim bıraktı.

ÖNEMLİ

Haberler

Zor Konuşmalardan Kaçınıyor Musunuz?

Hepimiz sıkça zorlayıcı diyaloglarla karşılaşıyoruz. Bu tür iletişimler, kişisel sınırları zorlayabilir.
Haberler

22 Ağustos Önemli Dönüm Noktasıdır

22 Ağustos, Türkiye ve dünya tarihinde birçok önemli olaya tanıklık eden, siyaset, bilim ve kültür gibi alanlarda iz bırakan özel bir gündür. Tarih boyunca önemli gelişmelere sahiptir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.