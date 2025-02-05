BIGEN Hissesi İçin Tavan Serisi Devam Edecek Mi?

29-30 OCAK 2025 TARİHLERİ ARASINDA HALKA ARZ EDİLDİ

28-29-30 Ocak 2025 tarihleri arasında 12,14 TL’den talep toplayan Birleşim Grup Enerji Yatırımları (BIGEN), bugün Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirketin halka arz edilen payları, açılışta %7,08 artış göstererek 13,00 TL seviyesine ulaştı. Gün içerisinde en düşük 12,58 TL’yi gören hisse, öğleden sonra artan alıcı etkisiyle 13,35 TL’den tavan yaptı.

TAVAN SERİSİ DEVAM EDECEK Mİ?

Son yıllarda artan bir ivme kazanan halka arzlar, yatırımcılar için cazip bir seçenek olarak dikkat çekiyor. Ancak son dönemde yaşanan performans farklılıkları ve bazı şirketlerin beklentilerin altında kalması, yatırımcıların kafasında soru işaretleri oluşturdu. Tavan serisinin devam edip etmeyeceği ise piyasa koşullarına bağlı olarak şekillenecek.