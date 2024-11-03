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“Bijon Anahtarı Başına Çarpınca Hayatını Kaybetti”

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OLAYIN DETAYLARI

Olay, Erek Mahallesi’nde saat 12.00 civarında gerçekleşti. Metehan Tekin, evli ve bir çocuk babası olarak 60 AFT O23 plakalı aracını Birol Bostancı Caddesi’nde sürüyorken sağ ön lastiği aniden patladı. Tekin, aracı yol kenarına çekerek lastiği değiştirmek için kriko ile kaldırmaya başladı.

KAZA VE YARALANMA

Lastiği çıkarma esnasında, bijon anahtarı fırlayarak Tekin’in başına çarptı. Bu talihsiz kaza sonucunda yaralanan Metehan Tekin için çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık görevlileri, Tekin’i ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen, Metehan Tekin kurtarılamadı. Bu üzücü olay, çevrede büyük bir üzüntüye neden oldu.

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