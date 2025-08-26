Bilal Bayazıt, 100. Maçını Yıldızla Oynadı

BAŞARILI KALECİ BİLAL BAYAZIT 100. MAÇINA ÇIKTI

Kayserispor’un dikkat çeken kalecisi Bilal Bayazıt, Galatasaray ile oynanan karşılaşmada sarı kırmızılı formasıyla 100. maçına adım attı. Süper Lig’in 3. haftasında kendi sahasında Galatasaray’ı ağırlayan Kayserispor, bu mücadeleyi 4-0’lık bir yenilgiyle tamamladı.

KALİCİLİĞİ DÖNEMİ

Karşılaşmaya ilk on birde başlayan Bilal Bayazıt, 90 dakika boyunca sahada kalarak takımına mücadele etti. 26 yaşındaki kaleci, Kayserispor forması giymeye 2021-2022 sezonunda başladı. Bilal, mevcut takımında Süper Lig’de 97, Türkiye Kupası’nda da 3 kez forma giydi.

PLAKET VE FORMA İLE ÖDÜLLENDİRME

Galatasaray maçı öncesinde Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, 100. maçına çıkan Bilal Bayazıt’a, üzerinde ismi yazılı 100 numaralı forma ile ödül takdim etti. Bu özel an, hem oyuncu için hem de kulüp için önemli bir milat oldu.