Bilal Erdoğan, İmam Hatip’in Değerini Vurguladı

İLİM YAYMA VAKFI MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI BİLAL ERDOĞAN’IN KONUŞMASI

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gaziantep’te düzenlenen ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı’na katıldı. Programda yaptığı konuşmada, imam hatip okullarının Türkiye’deki önemli rolüne dikkat çekti. Bilal Erdoğan, “İmam hatip okulları bütün eğitim türlerine öğrenci yetiştiren okullar oldu” şeklinde vurguladı.

İMAM HATİP OKULLARININ ROLÜ

Konuşmasında, Türkiye’de 8 öğrenciden 1’inin imam hatip okullarına gittiğini belirten Erdoğan, bu durumun ülkenin normalleşmesinin bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Ciddi bir batılılaşma hezeyanları ile geçen 200 yılı aşan bir süreçteki değerlerimiz bizi biz yapan değerler ve yozlaşmanın getirdiği kimliksizleşmenin önüne geçiyoruz. Bu elbette bir normalleşmedir” dedi. 1951 yılında kurulan imam hatip okullarının, yasak olan bir eğitimin yeniden yapılabildiği bir formül olduğuna dikkat çekti. “İmam hatip okullarının en büyük avantajı arkasında böyle bir mücadeleyle bilenmiş bir kamuoyunun olmasıdır” diye ekledi.

ÖĞRENCİ SAYISININ ARTIRILMASI GEREKİYOR

Erdoğan, Türkiye’de her sekiz öğrenciden birinin imam hatip okullarına gittiğini dile getirerek, “Bu rakamın artması gerekiyor. Bu sene gerçekleşen sınav başarılarında imam hatipli öğrencilerimizin başarıları bizi mutlu etti ancak halen 8’de 1’lerdeyiz” ifadesini kullandı. Eğitimdeki gelişmelere değinerek, Türkiye’nin artık dünya çapında başarılı bir eğitim sistemine sahip olduğunu ve bu konuda daha çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

MAARİF MODELİ BÜYÜK BİR FIRSAT

Bilal Erdoğan, Türkiye Yüzyıl Maarif Modeli’nin büyük bir fırsat olduğuna da dikkat çekti. “Bütün okulların sınav başarısıyla öğrenci almasının başarıyı yükselteceğini düşünmek beyhude bir düşüncedir” sözleriyle sınavla öğrenci alan okulların azalması gerektiğini belirtti. Ayrıca, imam hatipli ve imam hatipsiz okullara eşit şekilde sahip çıkmalıyız diyerek, güçlü bir eğitim politikası oluşturulmasının önemini vurguladı. “Türkiye 100 yılında Maarif Modeli büyük bir fırsat. Cumhurbaşkanımızın en büyük mirası Türkiye 100 yılını oluşturmaktı” şeklinde konuştu.