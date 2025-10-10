Bilal Kısa Bursaspor’a Karşı Zafer Peşinde

Menemen FK, 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta 7 maçta topladığı 14 puanla 4’üncü sırada bulunuyor. Takımın bu sezonki teknik direktörü Bilal Kısa, futbolculuk kariyerinde formasını giydiği Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Bursaspor ise grup içerisinde 15 puan toplayarak 3’üncü basamakta yer alıyor. Zirve mücadelesini etkileyen Bursaspor-Menemen FK karşılaşmasında, Bilal Kısa’nın eski kulübü Bursaspor’u mağlup etmenin stratejilerini geliştirdiği dikkat çekiyor.

FUTBOLCULUK DÖNEMİ 2016-17 sezonunda Bursaspor formasıyla Süper Lig’de 13 kez sahaya çıkan Kısa, ayrıca kupada 3 maçta mücadele etti. 2017-18 sezonunda ise sadece 2 maç oynadıktan sonra Bursa ekibinden ayrıldı. Futbol kariyeri boyunca profesyonel olarak Fenerbahçe’de yer alan Bilal Kısa, İzmirspor, Malatyaspor, Ankaraspor, Ankaragücü, Karşıyaka, Karabükspor, Akhisarspor, Galatasaray ve Boluspor gibi birçok kulüpte de görev aldı.

MİLLİ TAKIM DENEYİMİ Kısa, A Milli Takım formasını ise 7 kez giyerek uluslararası arenada da boy gösterdi. Kariyerinde Galatasaray ve Akhisarspor ile 1’er kez Türkiye Kupası ve Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. Şimdi ise Menemen FK’nın başında, eski kulübü Bursaspor’a karşı galibiyet hedefliyor.